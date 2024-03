Einzelhandel und Gastronomie Das tut sich in der Bad Godesberger Innenstadt

Bad Gddesberg · In der Bad Godesberger City steht manches Ladenlokal leer, andere füllen sich wieder. Ein Gastrobetrieb geht allerdings erst wieder Ostern an den Start – obwohl ein Aushang die Eröffnung für Anfang März in Aussicht stellte.

18.03.2024 , 05:00 Uhr

Noch ist die Bonnerie am Fronhof geschlossen. Foto: Axel Vogel

Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg