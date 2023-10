Traditionslokal in Bad Godesberg Zukunft des Aennchens ist weiter ungewiss

Das Aennchen verkommt immer mehr. Die Fenster sind abgeklebt, durch einen Spalt ist ein einzelner Stuhl in einem ansonsten leeren Raum zu sehen. Kabel hängen von den Wänden, Staub hat sich auf Boden und Wände gelegt. Kurzum: Wo sich früher Restaurantgäste die Klinke in die Hand gaben, herrscht seit einigen Jahren Trostlosigkeit. Aktuell sieht es nicht so aus, als würde sich das in Kürze in ändern, denn die Gaststättenerlaubnis für das Aennchen ist seit geraumer Zeit erloschen, Bestrebungen, diese wiederzuerlangen, sind aktuell nicht erkennbar.