Einige Besucher missachten Maskenpflicht : Ärger über Gedränge beim Antikmarkt in Bad Godesberg

2019 mussten sich die Besucher des Antik- und Trödelmarkts auf dem Theaterplatz in Bad Godesberg noch nicht an die Maskenpflicht halten. Foto: Martina Sondermamm (Archiv)

Bad Godesberg Ein Anwohner übt Kritik am ersten Antik- und Trödelmarkt in Zeiten der Corona-Krise. Am Sonntag waren zahlreiche Besucher in die Fußgängerzone gekommen. Jeder „zehnte bis 20. Besucher“ habe die Maske aber nicht oder nicht korrekt getragen, ärgert sich der GA-Leser.



Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg

Der erste Antik- und Trödelmarkt in Zeiten der Corona-Krise hat am Sonntag zahlreiche Besucher in die Fußgängerzone gelockt. Hunderte Menschen seien dicht gedrängt unterwegs gewesen, berichtet ein Anwohner. Zwar habe es Personal gegeben, das auf die Maskenpflicht hingewiesen habe, dennoch aber „hatte jeder zehnte bis 20. Besucher die Maske nicht oder nicht korrekt an“, ärgert sich der GA-Leser. Vom Sicherheitsabstand ganz zu schweigen. Eine Veranstaltung dieser Art „mit einer solchen Umsetzung bei aktuell wieder steigenden Fallzahlen ist einfach nur fahrlässig“. Dieser Meinung ist auch ein weiterer Anlieger. So gut könne gar kein Sicherheitskonzept sein, „um auf dem engen Raum auch wirklich Sicherheit zu bieten“, stellt er fest.

Stadtmarketing kann Kritik nicht nachvollziehen

Beim Veranstalter, dem Verein Stadtmarketing, kann man die Kritik nicht nachvollziehen. „Wir hatten sechs Security-Leute, die ständig darauf geachtet haben, dass Masken getragen und Abstandsregeln eingehalten wurden“, sagt Vorsitzender Jürgen Bruder. An den 140 Ständen habe es keine Probleme gegeben, die Besucher seien mehrheitlich sehr diszipliniert gewesen – lediglich rund zehn Prozent waren unbelehrbar, schätzt Bruder.

Zwei Vorfälle habe es gegeben. So hätten sich die Besucher geweigert, Masken zu tragen und gepöbelt. Darüber hinaus sei es Am Fronhof fast zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Kunden gekommen. Der eine habe den anderen aufgefordert, seine Maske aufzusetzen. Als dieser sich weigerte, wurde es laut. Die Polizei wurde gerufen. Doch bevor diese eintraf, so Bruder, war der Maskenverweigerer schon verschwunden. Er selbst habe an einem Hygienestand auf dem Theaterplatz kostenlose Masken verteilt.