KuKuG stellt Veranstaltungsprogramm 2022 vor : Afrika-Festival im Bad Godesberger Kurpark

Sabine Köhne-Kayser und Pape Samury Seck freuen sich besonders auf das Afrika-Festival am 9. Juli. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Der Verein Kunst & Kultur Bad Godesberg hat für dieses Jahr wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen geplant. Neu im Programm ist ein Afrika-Festival im Juli. Aber auch altbewährte Veranstaltungen wird es wieder im Umfeld des Kleinen Theaters geben.



Nachdem die meisten Corona-Einschränkungen in den vergangenen Wochen gefallen sind, kehrt langsam aber sicher auch das normale, kulturelle Leben wieder zurück. So auch beim Verein Kunst & Kultur Bad Godesberg (KuKuG), der für dieses Jahr wieder ein reichhaltiges und vor allem vielfältiges Programm zusammengestellt hat.

Afrika-Festival am Kleinen Theater

Höhepunkt des Programms ist ein großes Afrika-Festival, das am Samstag, 9. Juli, rund um das Kleine Theater gefeiert wird. „Das Festival richten wir gemeinsam mit Pape Samory Seck aus“, sagt Sabine Köhne-Kayser, KuKuG-Vorsitzende. Seck stammt aus dem Senegal, lebt aber seit mehr als 25 Jahren in Bonn, wo er sich mit seiner Musik einen Namen gemacht hat – und das nicht nur in der Bundesstadt. Er ist ein gefragter Perkussionist für afrikanische Rhythmen.

Das Festival steht unter dem Motto „One World, Many Cultures“ (Eine Welt, viele Kulturen) – im Mittelpunkt sollen dabei die Werte, die kulturellen Reichtümer und vor allem die Lebensfreude des Kontinents stehen. Bei der Premiere des Festivals dreht sich alles um den Senegal. Am Veranstaltungstag wird es im Theatersaal des Kleinen Theaters, auf der Open-Air-Bühne am Theater, auf der Freifläche vor dem Theatergebäude sowie auf den angrenzenden Grünflächen im Stadtpark Aktionen geben.

Konzerte, Tanz- und Trommelworkshops

Auf der Open-Air-Bühne sind von 18 bis 22 Uhr drei Konzerte geplant. Das “Mike Herting´s Global Music Orchestra Trio“ wird auftreten, aber auch die „Senegal Dance Show“. Pape Samory Seck wird bei „Baobab - Worldmusic & African Fusion at its best“ selber auf der Bühne stehen. Tickets für alle drei Konzerte kosten 25 Euro plus einer Vorverkaufsgebühr, die Tickets sind bei eventbrite.de erhältlich.

Darüberhinaus werden vor Ort Kunsthandwerk, afrikanische Leckereien und Märchen aus Afrika präsentiert. Für Kinder werden zu unterschiedlichen Zeiten kostenlose Trommel- und Bastelworkshops angeboten. Erwachsene können auch an Trommel- und Tanzworkshops teilnehmen, die pro Person 15 und 20 Euro kosten. Voraussetzung dafür ist eine Anmeldung unter event@kukug.de.

Bei traditionellen Feiern im Senegal gibt es Pape Samory Seck zufolge immer gutes Essen, viel Musik und Tanz – all das möchte er auch den Besuchern des Festivals bieten, um ihnen sein Heimatland näherzubringen. Denn Afrika sei nicht gleich Afrika, jedes Land habe seine eigenen Spezialitäten und Traditionen – daher müsse man das Festival eigentlich auch eher „Senegal-Festival“ nennen, sagte er mit einem Augenzwinkern.

„Musik unter der Zeder“ findet auch wieder statt

Zum dritten Mal wird auch die Konzertreihe „Musik unter der Zeder“ stattfinden. Immer montags, ab 19.30 Uhr, auf der Open-Air-Bühne am Kleinen Theater. Los geht es am 11. Juli mit „Astatine & Band“, es folgen sieben weitere Termine. Unter anderem werden auch „Soul Fabrik“, „Sixties United“ oder auch „Marcus Schinkel & Friends mit Daria Assmus“ auftreten. Tickets kosten jeweils 15 Euro und sind ebenfalls unter eventbrite.de erhältlich. Die Bestuhlung wird in diesem Jahr auf 200 Plätze aufgestockt.

Das beliebte „Diner en Blanc“ findet am Sonntag, 28. August, ab 17 Uhr am Kleinen Theater statt. Wie immer bringen die Gäste Essen, Getränke und Geschirr selber mit. Christian Meringolo wird den Abend mit italienischen Pop-Klassikern der 1950er bis 1990er-Jahre begleiten.