Kritik am Zustand des Bahnhofs in Mehlem : Akazie und Brombeeren wuchern

Kritik am Zustand des Bahnhofs in Mehlem

Mehlem Nachdem sich ein Leser bei der Deutschen Bahn über den Zustand einer Zuwegung zum Mehlemer Bahnhof beschwerte, wurde er erstmal an die Stadt Bonn verwiesen. Jetzt jedoch fühlt sich die Bahn für wuchernde Brombeeren und eine Akazie zuständig und will diese entfernen.

Weshalb sich ein GA-Leser an die Deutsche Bahn wandte und darum bat, an der Unterführung am Mehlemer Bahnhof für Abhilfe zu sorgen. „Der Streckeninspektor hat mir dann gesagt, die Stadt sei zuständig“, erzählt der frühere Gärtnermeister, dessen Name der Redaktion bekannt ist. Von der Stadt erhielt er dann die gegenteilige Auskunft. „Da fühlte ich mich veralbert“, so der Bad Godesberger.