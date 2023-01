Aktenzeichen XY : Schwerer Raub in Bad Godesberg wird Fall für die Crime-Sendung

Bad Godesberg Nach einem schweren Raub auf einen Goldhändler in Bad Godesberg im Februar 2022 wird der Fall jetzt bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ vorgestellt. Die Ermittler hoffen auf wichtige Hinweise.

Vor einem Jahr überfielen zwei bislang unbekannte Männer einen Goldhändler an der Kennedyallee in Bad Godesberg. Bei dem schweren Raub am 10. Februar 2022 wurde eine Angestellte mit einer Pistole bedroht, die im Anschluss gefesselt wurde. Die Täter raubten Gold, Geld und Münzen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro aus einem Tresor sowie aus einer Kassenschublade. Wenige Minuten später flüchteten sie vom Tatort. Die still alarmierte Polizei traf wenig später bei dem Goldhändler ein, konnte aber trotz Fahndung vor Ort keinen der Täter ausfindig machen.