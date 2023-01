Schwerer Raub auf Goldhandel : Polizei Bonn erhält zehn Hinweise nach „Aktenzeichen XY... Ungelöst“

Plittersdorf Nach der Ausstrahlung des Falls eines Raubs auf einen Goldhandel in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ erhält die Polizei Bonn erste Hinweise aus der Bevölkerung. Anrufer kommen aus ganz Deutschland.

Die Bonner Polizei hat nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ zehn Hinweise zu einem besonders schweren Raubüberfall auf einen Goldhandel an der Kennedyallee in Plittersdorf erhalten. Wie berichtet, wurde der Fall, der sich am 10. Februar 2022 ereignet hatte, mit einem detaillierten Film in der beliebten Fernsehsendung vorgestellt.