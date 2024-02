Ehemaliger Bonner Stadtschreiber Albrecht Selge veröffentlicht Roman über das Schweigen

Der Dank dürfte auch an Schwester Benedicta gehen, die im Buchkapitel „Nach oben offen“ als Schwester B. erscheint. Die Ordensfrau lebt nach 38 Jahren in einer Klostergemeinschaft seit 2006 als Eremitin an der Michaelkapelle unterhalb der Godesburg. Mit Erstaunen findet der Ich-Erzähler im Roman in dem „Häuschen am Hang, nicht in der Wildnis, sondern am Stadtrand, fünf Minuten zum Supermarkt und zehn zur U-Bahn“ eine Unbekannte vor, „die etwas tut, was mich im Innersten angeht“: Eben die Stille zu suchen.