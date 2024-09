Verschlossene Türen in Bad Godesberg Aldi renoviert an der Bonner Straße

Warum dort renoviert wird, hat das Unternehmen trotz Anfrage bislang nicht mitgeteilt. Denn die jüngste Modernisierung ist gerade mal acht Jahre her. Damals hatte der Konzern mitgeteilt, alle Filialen in Deutschland umbauen zu wollen. Es wurden Regalverkleidungen in Holzoptik, warme Farben und sanfteres Licht eingeführt.