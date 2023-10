Gymnasium in Bad Godesberg Neue Leitungsstruktur am Aloisiuskolleg noch ungeklärt

Die Zentraleuropäische Provinz der Jesuiten hat mit Gabriele Hüdepohl erstmals ein Nicht-Ordensmitglied und dazu eine Frau mit der Koordination aller ihrer Schulen beauftragt. Die 63-jährige Pädagogin und Theologin war bislang Schulleiterin des jesuitischen Canisius-Kollegs in Berlin. Zu ihrem Aufgabengebiet innerhalb des Ordens gehört nun im Sinne der ignatianischen, also jesuitischen Pädagogik die Koordination von drei Jesuiten- und vier Netzwerkschulen in Deutschland, dazu von zwei Netzwerkschulen in Österreich und drei Jesuitenschulen in Litauen. In Bonn fällt darunter das Aloisiuskolleg (Ako).