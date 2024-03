Trauer um Paul Feldhoff Als Amateurboxer war er unter dem Namen „Tarzan“ bekannt

Im Godesberger Box-Club war er eine Legende: Paul Feldhoff ist am 17. März im Alter von 86 Jahren verstorben. Während seiner Zeit als Amateurboxer war er als „Tarzan“ bekannt, weil er so beweglich war. Das war auch seinem damaligen Beruf geschuldet: Als Gerüstbauer habe er immer eine gute Kondition gehabt, so berichtete Feldhoff später. Friedhelm Schultz befragte den einstigen „Lokalmatador“, als er für einen Beitrag in Band 53 der Godesberger Heimatblätter recherchierte. Damit setzte er dem Godesberger Box-Club mitten in der Altstadt, der längst abgerissen war, ein Denkmal.