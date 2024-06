Erinnerung an Schulzeit vor 50 Jahren Als das Skelett beim Klassenumzug aus dem Fenster grüßte

Andere Erinnerungen, die noch präsent sind: Trotz eines misslungenen Versuchs im Chemieunterricht, der zu einem bestialischen Gestank führte, ließ der Physiklehrer im Raum eine Klassenarbeit schreiben. Oder: Der Umzug eines Skeletts, der auf dem Beifahrersitz im Auto der Biologielehrerin platziert war und von Schülern auf Fahrrädern eskortiert wurde. Die Klasse zog damals aus den Schulräumen der Andreasschule in die neuen Schulräume in der Carl-Schurz-Realschule an der heutigen Albertus-Magnus-Straße. Den Arm und die Hand des Skeletts ließ man aus dem Autofenster hängen – mit dem Ergebnis, dass an der Bahnschranke andere Wartende total schockiert waren.