Bergfunken werden 75 : Als es einen Sack Mehl als Künstlergage gab

BAD GODESBERG. Die Bergfunken feiern ihr 75. Jubiläum. Weil die ersten Jahre nach dem Krieg von Armut geprägt waren, mussten Gäste der Karnevalssitzung Briketts zum Heizen mitbringen.

Die sehr ungewöhnliche Karnevalssession 2020/2021, bei der die Corona-Bestimmungen keine jecken Feierlichkeiten zulassen, bringt die dem Brauchtum der fünften Jahreszeit verpflichteten Karnevalsvereine keineswegs dazu, komplett aufzugeben. Die Große Karnevalsgesellschaft (GKG) Bergfunken aus dem Bad Godesberger Ortsteil Muffendorf ließ ihre Vorstandsmitglieder an den Start gehen, um bei Mitgliedern des Vereins, bei Förderern und Gönnern jeweils zu Hause an deren Haustür den Jubiläumsorden des Vereins einschließlich Jubiläums-Bergfunken-Journal, Haribo-Tütchen und Luftschlangen sowie Luftballons zu übergeben.

Bergfunken-Präsident Cornelius Diehl brachte diese Aktion auf den Punkt: „Wir haben einen Orden und ein Jubiläumsheft herausgegeben, damit nicht alles völlig zum Erliegen kommt.“ Sämtliche angedachten Jubiläumsveranstaltungen verschieben nun auch die Bergfunken in die nächste Session. Und die uniformierten Vereinsmitglieder werden sich in Zukunft mit einem zusätzlichen, gerade herausgegebenen neuen Halsorden schmücken, auf dem die alte Martinskirche, die Kleine Beethovenhalle und die Kommende sowie natürlich auch die alte Muffendorfer Schule abgebildet sind – alle genannten Gebäude findet man auch auf dem ovalen Bergfunken-Jubiläumsorden.

Mit viel Herzblut geht man bei den Bergfunken seit inzwischen 75 Jahren ans Werk. Die Idee zur Gründung gab es in der Silvesternacht zum Jahreswechsel 1945/46 in der damaligen Muffendorfer Gaststätte Latz, in späteren Jahrzehnten als Gasthaus Kommende bekannt. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab es in Muffendorf karnevalistische Veranstaltungen, organisiert vom örtlichen Männergesangverein. Und am Neujahrsmorgen 1946 stand fest, dass der Idee Taten folgen sollten. Wenige Tage später fand die Gründungsversammlung in der Gaststätte Kensik (heute Kleine Beethovenhalle) statt. Erster Vorsitzender wurde Karl Vormann, erster Präsident Willi Pütz.