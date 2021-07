Hitler und Chamberlain im Bad Godesberg Hotel Dreesen : Als im Dreesen Weltpolitik gemacht wurde

Bad Godesberg Der britische Historiker Tim Bouverie zeigt am Beispiel deutsch-britischer Gespräche von 1938, dass mit Adolf Hitler nicht zu reden war.

Der britische Premierminister Neville Chamberlain, der da am 22. September 1938 auf der Rheinfähre von Niederdollendorf nach Bad Godesberg übersetzt, staunt nicht schlecht: Da hat Deutschlands Diktator Adolf Hitler doch am Ufer eine Luxusyacht stehen, auf der er nach den Verhandlungen über die sogenannte Sudetenkrise den aus London Herbeigeeilten auf „eine wagnerianisch inspirierte Ausflugfahrt den Fluss entlang“ mitnehmen will. So berichtet es der britische Historiker Tim Bouverie in seinem neuen Buch „Mit Hitler reden“. Am Kölner Flughafen hat der Premierminister schon die Parade der SS-Leibstandarte Hitlers abschreiten müssen, der er, „in der Hand seinen Regenschirm, das Symbol des Friedens“ entgegenzusetzen versuchte, so Bouverie. Im Quartier auf dem Petersberg haben Chamberlain „Obst, Zigarren, Hortensien und Eau de Cologne in überbordender Menge“ offensichtlich wieder milde stimmen sollen.