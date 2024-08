Godesberger Stimson Memorial Chapel Als US-Präsident Clinton der Stadt eine Kirche schenkte

Zwei Tage lang hatten sie die Stimson Memorial Chapel auf Hochglanz poliert und mit Fähnchen gespickt. Nach einer Stunde war alles vorbei. Die Kirche im Herzen der amerikanischen Siedlung in Bad Godesberg hatte ihren Eigentümer gewechselt. US-Präsident Bill Clinton schenkte sie im Namen des US State Department der Stadt Bonn. Das schrieb der General-Anzeiger am 21. Juni 1999 und ist also bereits 25 Jahre her.