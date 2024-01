Kirche in Bonn-Muffendorf Bestandsaufnahme legt weitere Schäden an Alt Sankt Martin offen

Neben Ernst sind die Fachfrauen für die Bestandsaufnahme Diplom-Ingenieurin Mareike Lemke und Diplom-Restauratorin Susanne Heym, die im Gespräch das Vorgehen erläutern. In einem ersten Schritt wurde der Schiefer vom Dach abgenommen und die Konstruktion freigelegt. Am Mauerwerk hat man den Putz abgetragen, um verborgene Schäden zu erkennen. Im Bereich der Traufe, also dem Übergang von Mauerwerk zu Dach, wurden erhebliche Schäden festgestellt, ebenso am Turm. „Vom Turmhelm können nur noch ganz wenige Bestandshölzer verwendet werden“, sagte Lemke. „Hier spielt Schädlingsbefall eine Rolle, aber auch, dass in der Vergangenheit Hölzer ausgetauscht wurden und nun die Anschlüsse zwischen den Übergängen nicht mehr genau passen.“