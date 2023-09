Altbundespräsident Joachim Gauck in Bad Godesberg „Ich wusste kaum etwas über die Ukraine“

Manfred Osten, Gelehrter und Jurist, moderierte das Gespräch, wobei er Mühe hatte, denn Gauck war redselig. Kein Wunder, gibt es auf der Welt gerade besonders viele Themen, die Anlass zur Sorge bereiten. In seinem Buch „Erschütterungen“ spricht der 83-Jährige Klartext. In einem ersten Teil des Abends ging es um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dabei hatte er besonders die frühere Politik zu Russland im Blick. Er erinnerte daran, dass Russlands Präsident Wladimir Putin in den ersten Jahren seiner Regentschaft den Westen und die Nato nie als Bedrohung gesehen habe. Erst später habe er durch die angebliche Einkreisung durch die Nato, Anlass gehabt, sich zu wehren. Bedroht habe ihn die Nato aber nie.