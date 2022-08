Neubau in Mehlem : Alte Autohallen sollen Bürohaus weichen

Mehlem Die ehemaligen Autohallen zwischen Bundesstraße 9 und Konstantinstraße sollen einem Bürohaus weichen. Es soll wie ein Kamm geformt sein - und wird höher als das alte Gebäude.

Auf dem Gelände zwischen Konstantinstraße und Bundesstraße (B) 9 tut sich was. Die Hallen des ehemaligen Autohauses werden zugunsten eines Neubaus verschwinden. Denn die Verwaltung will die Bauvoranfrage für ein Bürohaus positiv bescheiden. Das wird dann allerdings höher als der Altbestand.

Da hat die Stadt aber keine Bedenken, „weil sich das Vorhaben in die Eigenart der Umgebung einfügt“, teilt sie dem Planungsausschuss für die Sitzung am 24. August mit. Das neue Bürogebäude soll eine Bruttogeschossfläche von etwa 9500 Quadratmetern erhalten. Im Erdgeschoss ist eine Bäckerei mit Café geplant. In einer Tiefgarage finden später 92 Autos Platz, hinzu kommen 80 Fahrradstellplätze. Die Einfahrt liegt an der Konstantinstraße. Eigentümer ist die Bonn 1 GmbH, eine Tochter der Osmab Holding AG aus Rösrath, die mit Luftbildern für das Projekt wirbt.