Ursprung einer Tradition Am Anfang stand eine Falschmeldung

Die Männer waren tagsüber „auf der Arbeit“ oder auf dem Feld im Einsatz – an sechs Tagen der Woche und täglich in der Regel zwölf Stunden. Und das Wasserholen führte auch zum Plaudern am Brunnen – dann auch zum Flirten mit dort anwesenden Männern. Der damalige Vereinschronist der Männer-Reih behauptete in seinen Erläuterungen, dass manches Oberdorfer Eheglück am Brunnen beim Wasserholen seinen Anfang nahm. Und das Brauchtum des Wasserholens wie auch die weiteren Veranstaltungen zur Kirmes, unter anderem des Schürreskarren-Rennens (Schubkarrenrennen), führten mit gemeinsamem Frühstück nach der Montags-Messe und dem historischen Festzug dazu, dass die Brunnenfrauen unlöslich mit in der Oberdorfer Männer-Reih eingebunden sind.