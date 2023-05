Fotoprojekt in Plittersdorf Amerikanische Siedlung in Bonn begeistert Fotografin

Was ist übrig vom „Spirit“ der legendären Nachkriegsjahre in der amerikanischen Siedlung in Plittersdorf, fragt sich Fotografin Jennifer Zumbusch. Unter dem Titel „No Fence“ begibt sich die Bonnerin auf eine Spurensuche, die das Zusammenspiel von Natur und Architektur nach 70 Jahren Siedlungsgeschichte dokumentiert und dabei die durch Arbeitsmigration geprägte Nachbarschaft zeigt. Bislang hat Zumbusch 15 Familien und Nachbarn porträtiert: Deutsche, die sich für den Denkmalschutz in der Siedlung einsetzen, französische Familien, die in Bonn arbeiten. Bei einer Familie durfte sie das chinesische Neujahrsfest fotografieren. Fotografiert werden auch Gebäude und Gegenstände, die die Siedlung ausmachen. Darunter ist die unter Denkmalschutz stehende Stimsons Memorial Chapel in der Kennedyallee und eine pinke Vesper aus Frankreich.