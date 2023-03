„Weißes Kaninchen – rotes Kaninchen“ : Bonner Gymnasium führt Theaterstück aus dem Umschlag auf

Lehrer Johannes Steinbrück (links) und Oberstufenschüler und Schüler Jonah Bisom vom Amos-Comenius-Gymnasium führen das Theaterstück auf. Foto: Ian Umlauff

Bad Godesberg Kann man ein Theaterstück vorführen, ohne vorher das Skript zu kennen? Ein Bonner Gymnasium will genau das versuchen. Nur an einem Tag dürfen 66 Schauspielhäuser in 34 Ländern die Inszenierung des iranischen Autors Nassim Soleimanpour aufführen.



Von Niklas Schröder

Oberstufenschüler Jonah Bisom führt im Amos-Comenius-Gymnasium ein Theaterstück ohne vorherige Probe und ohne Regisseur auf. Der Schauspieler kennt das Skript nicht, lediglich ein verschlossener Umschlag mit Instruktionen wird dem 17-Jährigen auf der Bühne überreicht. „Das international renommierte Stück des iranischen Autors Nassim Soleimanpour ist ein kühnes Experiment und ein starker Beweis für die grenzüberschreitende und transformative Kraft des Theaters“, sagt Johannes Steinbrück. Der Lehrer hat das Stück „Weißes Kaninchen – rotes Kaninchen“, mit an die Schule gebracht und inszeniert es.

Nachdem dem Autor verboten worden war, sein Heimatland Iran zu verlassen, schrieb Soleimanpour ein Theaterstück, das die Welt an seiner Stelle bereisen sollte. Das Publikum geht darin mit jeder Schauspielerin und jeden Schauspieler auf eine Reise ins Unbekannte. Zum Teil äußert sich der Autor kritisch über die Situation im Iran. Mehr als 1000 Mal wurde das Theaterstück bereits aufgeführt. Pressestimmen ordnen das Stück positiv ein: „Dieses Experiment ist den Besuch wert und bringt eine neue Theatererfahrung mit sich“, heißt es. „Das Publikum entdeckt sehr Persönliches und auch Tiefgründiges, erfährt die Grenzen der Freiheit und letztlich, wohin Theater uns führen kann“, sagt Steinbrück. Gerade für Schülerinnen und Schüler sei es lohnenswert, in Zeiten von Streamingdiensten die Bedeutung von Theater kennenzulernen. „Dieses Stück kann nicht verfilmt werden, es kann nur auf diesem Wege geschaut werden.“

Theaterstück wird an einen Tag in 34 Ländern aufgeführt

Zum Theaterstück kam der Lehrer des Amos-Comenius-Gymnasiums auf ungewöhnlichen Wegen: 2016 besuchte Steinbrück in New York am Broadway zufällig eine Vorstellung von „Weißes Kaninchen – rotes Kaninchen.“ Der Pädagoge war so begeistert, dass er das Stück auch in seinen Englischkursen aufführen wollte. Die Rechte bekam er aber nicht. Erst in diesem Jahr gab es Gelegenheit, das Stück doch noch in Bad Godesberg zu zeigen. Denn am 13. März erlaubt eine Agentur für einen Tag weltweit 66 interessierten Schauspielhäusern in 34 Ländern die Inszenierung. Die Öffentlichkeit sei dazu herzlich eingeladen, sagt Steinbrück. Nach der Aufführung wird er dann das Skript verbrennen und von seinem Computer löschen.