Auf der Spur des Schriftstellers : An diesen Orten in Bonn fand es Ernst-Moritz Arndt besonders schön

Da war in den 1820er und 1830er Jahren ein nicht mehr ganz junger, aber äußerst eifriger Wanderer ständig in Bad Godesberg und von da aus im rheinischen Umland unterwegs: der damals äußerst prominente und einst wie jetzt heiß umstrittene Schriftsteller und Historiker Ernst-Moritz Arndt (1769-1860). Der heftige Franzosenhasser und Kämpfer für einen deutschen Nationalstaat wurde vor 200 Jahren von vielen am Rhein gefeiert. Aber die Bonner Universität hatte ihn gerade von seiner Geschichtsprofessur suspendiert. So lief er sich also von seinem 1819 erbauten Haus an der heutigen Adenauerallee aus zu Fuß den Frust von der Seele. Und schrieb die Beobachtungen ausführlich in seine Kladde.