Sichere Schulwege in Bad Godesberg An diesen Stellen sieht der ADFC Gefahren für junge Radfahrer

Auch die Kreuzung Kortrijker Straße/Mallwitzstraße bewerteten Lemm und seine Mitstreiter alles andere als radverkehrstauglich. Sichere Radwege sind aber unbedingt erforderlich, heißt es dazu im Protokoll, „sofern hier eine Hauptroute im Radverkehrsnetz entstehen sollte“. Außerdem bestehe kein hinreichend gesicherter radverkehrstauglicher Linksabbieger in die stark befahrene Mallwitzstraße, wo Tempo 50 gelte. Unklar ist, so der ADFC weiter, „ob der Radweg Mallwitzstraße in Richtung Süden - aufgrund der missverständlichen Beschilderung – auch in umgekehrter Richtung benutzt werden darf.“ Wenn ja, wäre das im Einmündungsbereich mit der Kortrijker Straße eine große Gefahrenquelle. Was man hier zur Verbesserung der Situation tun kann, brachte der ADFC in dem Protokoll zu der Tour so auf den Punkt: „Die Verwaltung wird gebeten, zu prüfen, ob die Verbindung von der Max-Planck-Straße zur Paracelsusstraße als Hauptroute im Radverkehrsnetz die bisherige Hauptroute durch die Kortrijker Straße ersetzen kann.“