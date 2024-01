Wilde Verfolgungsjagd endet in Villiprott Anwohner bemerkt ramponierten Fluchtwagen in seinem Vorgarten nicht

Wachtberg/Kreis Ahrweiler · Nach der Festnahme zweier Verdächtiger in Wachtberg sucht die Polizei weiterhin einen Komplizen, der an einem Einbruch in Rheinland-Pfalz beteiliigt gewesen sein soll. Anwohner von Viliprott berichten, wie sie den Einsatz erlebten.

16.01.2024 , 18:00 Uhr

Festnahme nach der Verfolgungsjagd. Foto: Ulrich Felsmann

Von Axel Vogel und Richard Bongartz

Eine wilde und vor allem lange Verfolgungsjagd durch den Kreis Ahrweiler bis nach Wachtberg, ein verlassenes Fluchtauto und ein kreisender Polizeihubschrauber mit Suchscheinwerfer: Der Großeinsatz am Montagabend über Landesgrenzen hinaus ist bei vielen nicht unbemerkt geblieben.