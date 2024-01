Verkehrslärm in der Hochkreuzallee Anwohner fordern Tempo 30

In den unmittelbar angrenzenden Straßen (Ürziger-, Bernkasteler- und Friesdorfer Straße) sei die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert. „Die Hochkreuzallee durchschneidet diesen Bezirk und wird von allen Verkehrsteilnehmern (Pkw und Lkw) mit hohen Geschwindigkeiten befahren. Die Bundesstadt Bonn nimmt dies billigend in Kauf“, argumentiert er und ergänzt: „Auch im Rahmen der Neuausrichtung der Klimapolitik der Bundesstadt Bonn und der Bundesrepublik Deutschland erhoffe ich mir, dass meine Schreiben und Sorgen nunmehr endlich Beachtung finden und nicht länger (seit 2018) als bedeutungslos ignoriert werden.“ Zudem habe die „erst unlängst neu hergestellte Straßendecke (gegen Kostenbeteiligung der Anwohner im Zuge des Straßenausbaubeitrages) an einigen Stelle bereits Schaden genommen.“