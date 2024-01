Amerikanische Siedlung Anwohner wünschen sich sichere Stellplätze für Räder

Ingrid Barth, Anwohnerin der Amerikanischen Siedlung in Plittersdorf, hat sich mit einem Herzensanliegen an Oberbürgermeisterin Katja Dörner und die Vereinigte Bonner Wohnungsbau AG (Vebowag) gewandt. „Wir wollen gerne unseren ökologischen Fußabdruck weiter verringern und würden uns als älter werdende langjährige Mieter der Vebowag gerne E-Bikes zulegen, die wir vor Ort aber derzeit nicht oder nur leidlich sicher unterbringen könnten“, formuliert Barth mit ihrem Ehemann in Schreiben, die sie dem GA zur Verfügung stellt. Das Problem betreffe letztlich auch normale Fahrräder, auch wenn diese nicht ganz so schwer seien wie E-Bikes. „Fahrräder sind in der Siedlung bisher jeweils im Keller abzustellen, was ständiges Herumwuchten erfordert“, berichtet Barth. Und das werde mit steigendem Alter immer weniger praktikabel.