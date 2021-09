Flut in Sinzig : Arbeitskollegen in Lannesdorf sammeln Spenden für ihren Maurermeister

Thomas Hußmann (li.) und Mitarbeiter Holger Behrendt mit einem Spendenumschlag vor der Halle des Bauunternehmens. Foto: Petra Reuter

Lannesdorf Holger Behrendt war in der Rehabilitationsklinik, als sein Haus in Sinzig bei der Unwetterkatastrophe in den Fluten versank. Seine Arbeitskollegen aus Lannesdorf haben Geld für ihn gesammelt.



Gleich doppelt hart traf es den Mitarbeiter eines Bad Godesberger Bauunternehmens Holger Behrendt in diesem Jahr. Im Frühjahr musste er aus gesundheitlichen Gründen aus dem Berufsleben ausscheiden. Während er sich von den körperlichen Strapazen in einer Rehabilitationsklinik erholte, versank sein Haus in Sinzig bei der Unwetterkatastrophe in den Fluten. Nun will er es wieder aufbauen. Der Erlös einer Spendenaktion seiner Kollegen hilft ihm dabei.

Sichtlich überrascht erhob sich Behrend bei einer Grillfeier zu Ehren verdienter Mitarbeiter des Bauunternehmens Schäfer von seinem Platz. Der Geschäftsführer Thomas Hußmann hatte den ausgeschiedenen Maurermeister nach den Ehrungen nach vorne gebeten. „Alle fanden, wir müssen etwas machen“, erklärte Hußmann, was ohne Behrendts Wissen im Hintergrund abgelaufen war. Jeder Kollege hatte einen kleinen dreistelligen Betrag in die Spendendose gelegt. Mit weiteren Spendenaktionen kamen insgesamt 3100 Euro zusammen. „Ich habe ja immer viel Humor und bin auch schlagfertig, aber jetzt fehlen mir die Worte“, sagte Behrendt gerührt bei der Übergabe.

Vom Schicksal erschüttert

„Unser Team ist sehr familiär, es hat uns alle tief erschüttert“, erzählte Thomas Hußmann, Geschäftsführer des Bauunternehmens Schäfer, von der Reaktion der Kollegen auf Behrendts Schicksalsschläge. „Holger war immer sehr lebensfroh, hat immer für gute Stimmung gesorgt und gerne im Team gearbeitet“, erinnerte er sich. Als der 21-jährige Sohn von Behrendt dem Maurermeister am 15. Juli telefonisch mitteilte, was in der Flutnacht geschehen war, blieb der sonst immer gut gelaunte Kollege lange Zeit niedergeschlagen.

„Mein Sohn hat mich schon in der Nacht angerufen“, erinnerte sich Behrendt. Das sah der gesundheitlich schwer angeschlagene Vater dreier erwachsener Kinder aber erst am nächsten Tag auf der Anrufliste. „In der Klinik hatte ich nachts das Telefon immer lautlos stehen“, erklärte er. „Das Wasser kam so schnell, da war nichts mehr zu machen“, fasste er den Augenzeugenbericht des 21-Jährigen zusammen. Der junge Mann war vor den Fluten auf den Dachboden geflohen und hörte dort die Schreie jener Nachbarn, die es nicht mehr rechtzeitig geschafft hatten.