Lesestoff an der Sankt-Andreas-Kirche : Auch Rüngsdorf hat jetzt seinen offenen Bücherschrank

Engagement mit Herz, Zeit und Geld : Die Bürgerstiftung Bonn feiert 20. Geburtstag Die Bürgerstiftung Bonn ist die fünftgrößte ihrer Art in ganz Deutschland. Sie ist in nahezu allen Sparten des gesellschaftlichen Lebens aktiv. Eines ihrer Projekte strahlt bis in die europäischen Nachbarländer aus.