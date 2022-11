Auf Stadtsafari in Bad Godesberg : Der Neue schaut in Rüngsdorf vorbei

Historisch und mit Dorfcharakter: Der Platz vor dem Turm der verschwundenen Kirche St. Andreas. Foto: Alexander Barth

Rüngsdorf Ein Godesberg-Neuling betrachtet die Ortsteile mit den Augen des Erstbesuchers – und mit unverstelltem Blick auf die Dinge. GA-Redakteur Alexander Barth hat für diesen Teil der Serie Eindrücke aus Rüngsdorf aufgeschrieben.



Von Alexander Barth

Kein Zweifel, Bad Godesberg und seine Töchter und Söhne neigen zur Verniedlichung. Keinen anderen Schluss lässt die Niedlichkeitsform für gleich zwei öffentliche Badeanstalten unter freiem Himmel zu. Beide teilen jedoch aktuell die Tristesse und den Stillstand, wie der Bezirksreisende beim Anblick des „Rüngsi“ an einem tristen Novembertrag gewahr wird. Das „Friesi“ in seinem Tiefschlaf kannte er schon, auch das andere Freibad in unmittelbarer Rheinnähe liegt derzeit brach. Einmal mehr ist die Flussnähe für den Neuling ein willkommener Ausgangspunkt für die Erkundung eines Godesberger Ortsteils. Ein Ortsteil, der, so soll der Erkundungsgang ergeben, mehr Geschlossenheit ausstrahlt als andere.

Mit dem Freibad im Rücken erinnert zunächst das Gebäude Wassersportvereins an der Rheinstraße daran, dass der große Strom auch eine Sportanlage ist. Wie gewohnt ohne großen Plan, dafür mit umso mehr Neugier, zieht es den Stadtwanderer den Weg unmittelbar am Fluss entlang. Hier trägt dieser den Namen eines am deutschen Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg nachhaltig beteiligten US-Politikers. Sie sind wirklich überall, die spannenden Verweise auf die jüngere Zeitgeschichte. Das Sinnieren wird kurz darauf vom Anblick des wohl aktuell präsentesten Godesberger Werbeträgers unterbrochen: Das Rheinhotel Dreesen hat den Namen natürlich nicht im Zuge der jüngst ausgestrahlten ARD-Haussaga an die Rheinseitige Mauer pinseln lassen. Dieser Kniff für weitsichtiges Erkennen ist deutlich länger belegt.

Der Anblick von Neubauten nach Umrunden des imposanten Hotels lockt den Wanderer fort vom Rhein. Hier, so scheint es, zeigt Rüngsdorf sein modernes Gesicht, Bautätigkeit kündet ebenfalls von Veränderung, die auf Nachfrage bei einem freundlichen Hundeherrchen erst in der jüngeren Vergangenheit Einzug gehalten habe. Auch hier soll der Wandel im Zuge des „Hauptstadtverlustes“ seinen Beitrag geleistet haben, erfährt der Erstbesucher. Ein Gegensatz zu diversen Orten und Straßenzügen, die später noch ohne Erwähnung in diesem Reisebericht durchwandert werden sollten. Schon ein kleines Stück weiter die Rheinstraße entlang versprüht auch Rüngsdorf jenen Charakter, der sich dem Reisenden schon unerwartet häufig auf seinen Entdeckungstouren offenbart hat: Man wähnt sich sogleich im Dorf, wenn auch nur für einen oder anderthalb Straßenzüge.

Rüngsdorf im Wandel: Vom Botschaftshaus zur Blumenzentrale. Foto: Alexander Barth

Zuzügler müssen tief in die Tasche greifen

Der Turm der verschwundenen Kirche St. Andreas weckt unweigerlich Interesse. Die Autonomie, erfährt man per Infotafel, rührt vom Abriss des Gotteshauses her. Nicht nur der neugierige Neue dürfte derweil dem Wunsch folgen, dass der Turm einmal für die Öffentlichkeit zu ersteigen ist. Historische Häuschen, mitunter mit Fachwerk, und kleine Lädchen säumen den Weg zum Römerplatz. Das dortige Café mit dem französischen Namen ist an dieser Stelle auch ablesbar ein Beleg für die Internationalität oder mindestens Vielsprachigkeit, die Rüngsdorf zu prägen scheint. Verschiedene Passionen, meist beruflich und oft gut bis sehr gut bezahlte, zögen Menschen aus der Ferne hierher, berichtet der Cafétischnachbar auf die Frage nach dem Charakter der Rüngsdorfer Bevölkerung. Wer nicht schon lange hier lebe und womöglich eine Behausung geerbt hätte, müsse tief in die Tasche für einen Wohnsitz greifen, so sein Eindruck. Diesem lässt sich nicht nur nach Augenschein der beträchtlichen Villendichte – außerhalb des eigentlichen Villenviertels – recht gut folgen.

Ruhe am Rhein: In Rüngsdorf ist das Ufer gemütlich. Foto: Alexander Barth

Frisch gestärkt mit Kaffeespezialitäten begibt sich der Wanderer vom Kreisverkehr, der ob seiner zentralen Lage und der durchaus gemütlichen Ladenlandschaft in der Umgebung eigentlich deutlich weniger Frequenz verdient hätte, fort in weitere Wohn- und Lebenswelten des Ortsteils. Die liegen etwa entlang der Hauptachse Konstantinstraße. Unterwegs schnappt der aufmerksame Wanderer in sekundenbruchteiligen Gesprächsfetzen Themen auf, die die – mutmaßlichen – Einwohner Rüngsdorfs zu bewegen scheinen: Reitsport, Wirtschaft und der Internationale Tennisclub etwa. Garantiert nicht repräsentativ, aber Eindruck ist ja auch bloß Eindruck.

Wo einst Botschaften residierten

Kreuz und quer führt der ungeplante, aber lohnenswerte weil eindrucksstarke Safari-Weg unter anderem durch Kapellenweg und Mendelssohnstraße. Mit dem schmalen Vorwissen, dass auch in diesem Areal Godesbergs Verweise auf vergangene diplomatische Dependancen befinden, lohnt der aufmerksame Blick auch in einschlägige Verzeichnisse – dort wo einst Botschaften residierten, macht sich neben teils mondäner Nachnutzung in privater Hand auch Tristesse durch Leerstand breit. Es soll Führungen zum Thema geben, eine gute Idee.

Kurz vor Deichmannsaue dann die schlagartige Erkenntnis: Die selbstverordnete Karenzzeit für den jeweiligen Ortsteilbesuch ist längst überschritten, ein „echter“ Arbeitstermin ruft. Schade, lautet das Schlagwort auf dem Weg zum Ausgangspunkt mit Niedlichkeitsform. Dabei ist der restliche wilde Süden Rüngsdorf an dieser Stelle noch gar nicht erkundet, geschweige denn zur Niederschrift gekommen. Wiederkommen ist also Pflicht.