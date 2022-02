Ausstellung : „Aufrecht bleiben“ in der Galerie „Judith Andreae“

„Aufrecht bleiben“ in der Galerie „Judith Andreae“

Bad Godesberg Künstlerin Claudia Mann zeigt ihre Werke in Bad Godesberg. Auch der Jung-Künstler Alexander Schulz zeigt seine Arbeiten.

„Aufrecht bleiben“ – so lautet der programmatische Titel der Ausstellung mit Werken von Claudia Mann, die in der Godesberger Galerie „Judith Andreae“ eröffnete wurde. Gezeigt werden dort auch Bilder des Jung-Künstlers Alexander Schulz.

In ihrer ersten Einzelausstellung stellt Mann mehrere Statuen aus Erde und Gips aus, die auf Paletten-ähnlichen Gestellen im Raum verteilt sind. Massige Erdklumpen, die wie bearbeitete Felder oder gar wie lebende Organismen aussehen- und aufrecht stehen. „Alles ist in einer Achse“, erklärte sie den rund 50 Besucherinnen und Besucher, die zur Eröffnung der Ausstellung am Donnerstag gekommen waren. „Es geht um physische aber natürlich auch um emotionale Zustände.“ „Das hier sind alles ursprünglich Erdlöcher. Wenn man sie aufrichtet, kommt eine Begegnung zustande. Sie werden zu Protagonisten“. Ihre Arbeiten beschrieb sie mit einem Satz: „Boden ist Skulptur“.