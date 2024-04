Friesdorfer Chor wird 150 Jahre alt Auftritt vor Kanzler Erhard und dem Papst

Heute sind 25 Aktive (davon fünf Männer) und 45 Inaktive dabei. Chorleiter Sarwas blickt schon seinem Ruhestand entgegen, den er am 1. August antritt. Er ist bereits seit dem 1. Januar 1985 Kantor in Bad Godesberg. Er hat vier Abschlüssen: in Kirchenmusik, Musiklehre, Orgel in Düsseldorf und schließlich Musikwissenschaften mit Promotion in Bonn. Sein Abschlusskonzert findet am 16. Juni ab 17 Uhr in der St.-Marien-Kirche statt.