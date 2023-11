Zeugen gesucht Ausgebrannter Transporter: Firma Küpper lobt hohe Belohnung aus

Bad Godesberg · Ein Transporter der Firma Küpper wurde in Bad Godesberg gestohlen und ging in Bornheim in Flammen auf. Nun hat der Betrieb eine hohe Belohnung ausgesetzt. Die Fahrtroute der Täter könnte bei der Aufklärung helfen.

06.11.2023, 17:09 Uhr

Der in Bad Godesberg gestohlene Transporter ist vollständig ausgebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Von Ayla Jacob und Axel Vogel

