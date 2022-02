Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel : Auszeit im nervigen Alltagsstress

Als Gegenpol zu den Herausforderungen des Alltags, tut es gut, sich mit anderen Frauen über Gott und die Welt auszutauschen. Foto: dpa/Jan Woitas

Bad Godesberg Zum Austausch über Gott und die Welt lädt Sabine Cornelissen, Frauenbeauftragte des Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel, einmal im Monat alle Frauen über 40 ein. Das Gespräch dreht sich um Alltagsprobleme, Sehnsüchte, Familie oder was gerade die Gedanken belastet. Gedacht sind die Treffen im Zoom-Format als kleine Auszeit und Standortbestimmung.



Von Ebba Hagenberg-Miliu

Wie sich Frauen über 40 aus Bonn und Umgebung an einem trüben kalten Donnerstagabend fühlen? Einige Teilnehmerinnen der Online-Gesprächsrunde um die Frauenbeauftragte des evangelischen Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel Sabine Cornelissen seufzen. Auf dem Bildschirm sind Themenfotos zu Stimmungen zu sehen. Der Arbeitstag sei „durch“, die Kinder wollten gleich ins Bett gebracht werden, „und im Keller wartet noch so viel Arbeit auf uns“, antwortet eine Mutter aus Swisttal, wo die Flutkatastrophe des letzten Jahres noch immer Spuren hinterlassen hat. „Da sitzt man den ganzen Tag am Rechner und versucht nebenbei noch händeringend Handwerker für die ausstehenden Arbeiten zu bekommen.“ Die meisten in der Runde nicken, Facharbeiter seien momentan kaum zu finden.

Eine Frau aus Münstereifel pflichtet ihnen bei. Sie wisse, dass andere Mitbürger viel mehr mitgemacht hätten, sagt sie. Aber auch für sie und ihre Familie stünden Monate nach der Flut weiter Aufräumarbeiten an. „Und ich werde die Erinnerungen an all den Bauschutt und das Geröll mitten in der Stadt einfach nicht los.“ Cornelissen gibt mit ihrem Online-Format einmal im Monat Frauen, die mitten im Leben stehen, die Chance zum Austausch „über Gott und die Welt, Alltagsprobleme, Sehnsüchte, Familie und was gerade an Themen ansteht“. Im Frühjahr 2021 hat sich diese inzwischen zehnköpfige, aber offene Gruppe gefunden, die sich per Zoom austauscht, erläutert sie. Die Treffen dienten als kleine Auszeit und als Möglichkeit der Reflexion zu den Fragen: „Wo stehe ich gerade? Was geht mir auf die Nerven, und wie finde ich Entlastung?“, so Cornelissen.

Lebensvorbilder und Enttäuschungen

In der Online-Gesprächsrunde hat sie inzwischen das Stichwort Vorbilder in die Runde geworfen. Die Frauen reagieren erst erstaunt und sammeln dann Ideen. „Also meine Mutter war sicher nicht mein Vorbild. So wie sie wollte ich nie werden“, reagiert eine Frau spontan. Einige Teilnehmerinnen nicken. „Wir sollten mal einen Abend über das Thema Mütter einplanen, das wird bestimmt spannend“, meint Cornelissen. Martin Luther wird dann als Vorbild genannt, Mutter Theresa und der Dalai Lama. In ihrer Kindheit habe sie sich mit einem der „Fünf Freunde“ der Buchautorin Enid Blyton identifiziert, erinnert sich eine Frau lachend. Später sei die Theologin Dorothee Sölle Vorbild geworden. Prägnante Personen seien wichtig in den ersten Lebensphasen, meint eine Frau nachdenklich. „Aber in unserem Alter geht es doch wohl eher darum, unser Leben nach unseren eigenen Bildern zu gestalten, oder?“

Zumal ehemalige Vorbilder bei näherem Hinsehen auch Schattenseiten offenbarten, merkt eine Teilnehmerin an. Sie denke da an ein befreundetes Paar, das sie immer als die ideale Beziehung gesehen habe. „Und jetzt lassen genau die sich scheiden.“ Auch ihren Kindern wolle sie inzwischen eigentlich gar nicht mehr als Vorbild erscheinen, bringt eine Frau in die Diskussion ein. Entscheidend sei, ob sie es geschafft habe, dem Nachwuchs wichtige Werte zu vermitteln. „Und dann kommen die Kinder, wenn sie mal das Haus verlassen haben, auch gerne wieder zu Besuch zurück“, erzählte eine weitere Frau aus ihrer Erfahrung.