Unfall in Plittersdorf : Auto stößt mit Fahrradfahrerin in Bad Godesberg zusammen

Auto stößt mit Fahrradfahrerin in Bad Godesberg zusammen

Unfall in Plittersdorf

In Bad Godesberg ist eine Autofahrerin mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Bad Godesberg Am Mittwoch ist in Bonn eine 54 Jahre alte Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Eine hinter ihr stehende Autofahrerin hatte die Radfahrerin übersehen.

Leicht verletzt wurde heute Morgen gegen 7.25 Uhr laut Bonner Polizei eine 54 Jahre alte Fahrradfahrerin, die auf der Wurzertraße in Plittersdorf unterwegs war. Wie Polizeisprecher Simon Rott auf Anfrage mitteilte, stand die Radlerin an der Ampel Wurzerstraße/Mittelstraße und wollte geradeaus in Richtung Rhein fahren.