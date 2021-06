Bonn-Plittersdorf : Autofahrerin öffnet Tür - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Immer wieder kommt es zu sogenannten „Dooring-Unfällen“ - so auch in Bonn-Plittersdorf. Eine 64-Jährige wurde dort schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn/Marijan Murat

Eine 64-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall in Bonn-Plittersdorf schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte unvermittelt ihre Autotür geöffnet, die Radlerin konnte nicht mehr ausweichen.

Bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Plittersdorf ist am Donnerstag eine 64-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 17.30 Uhr auf der Kreisauer Straße in Fahrtrichtung Steinstraße unterwegs, als eine Autofahrerin plötzlich die Tür ihres geparkten Autos öffnete.