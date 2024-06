Aktion in Bad Godesberg Automobil-Club gibt Tipps zur Fahrradsicherheit

Der ADAC als Allgemeiner Deutscher Automobil-Club ist – so die landläufige Meinung – vor allem für die Autofahrer da. Zumindest war das in der Vergangenheit so. Denn mittlerweile setzt der Verkehrsclub nicht nur auf Fortbewegungsmittel mit vier, sondern auch auf solche mit zwei Rädern. Das bewies das Team um Maximilian König, Leiter ADAC Center Bonn, beim Fahrrad-Aktionstag in Bad Godesberg. Dort konnten Mitglieder und Nicht-Mitglieder ihre Räder prüfen und kleinere Reparaturen vornehmen lassen.