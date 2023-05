Programm „Neustart Kultur“ in Bonn Autoren wählen ungewöhnliches Format für Buchvorstellung

Am Pfingstsonntag stellten zehn Autoren im Ersten Godesberger Judo Club ihre Bücher vor. An fünf Lesestationen hörten rund 20 Gäste im Alter von vier bis 83 Jahren Ausschnitte aus neuestem Lesestoff. Die Veranstaltung des in Bonn ansässigen Bundesverbands junger Autoren war Teil des Programms „Neustart Kultur“ vom Deutschen Literaturfonds für Kultur und Medien gefördert.