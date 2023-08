Neuer Laufsteg in Bad Godesberg AWO-Modenschau zeigt Kleidung aus zweiter Hand.

„Die Leute sollen auf der Modenschau sehen, dass wir hochwertige Sachen haben und keinen Ramsch“, ergänzt Steffi Massieu, die vor 13 Jahren gemeinsam mit Marianne Steppuhn den Secondhand-Laden an der Bonner Straße ins Leben gerufen hat. „Wir sitzen in einem der Brennpunkte in Bonn und haben viele ausländische Kunden“, sagt die Gründerin. „Darunter auch Frauen, die nicht in Geschäfte gehen dürfen, wo Männer arbeiten.“ Daher bedienen in der „Garderobe“ ausschließlich Frauen, die die Damen- und Herrenmode aus zweiter Hand montags bis donnerstags von 11 bis 17 Uhr sowie freitags von 11 bis 14 Uhr präsentieren. Die Altersspanne des insgesamt 16-köpfigen Teams reicht von 60 Jahren bis über 80.