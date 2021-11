Nur Blechschaden : Auffahrunfall auf der B6 in Richtung Bad Godesberg

Auffahrunfall auf der B6 in Richtung Bad Godesberg

Bad Godesberg Am Freitagabend sind zwei Autos an einem Auffahrunfall auf der B6 beteiligt gewesen. Die Folgen waren lediglich Blechschäden.

Auf der B9 in Richtung Bad Godesberg ist es am Freitagabend zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizei vor Ort seien zwei Autos an dem Unfall auf Höhe der Telekom beteiligt, es gebe keine Verletzten. Gegen 20.30 war der Unfall der Grund für eine leichte Behinderung für den nachfolgenden Verkehr. Der Abschleppdienst war zu diesem Zeitpunkt bereits unterwegs.