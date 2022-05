57-Jähriger stürzte : Motorradfahrer bei Unfall auf der B9 lebensgefährlich verletzt

Die Helmut-Kohl-Allee in Bonn. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn-Gronau Bei einem Unfall auf der B9 in Bonn ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann stürzte aus noch ungeklärter Ursache. Die Polizei sperrte den Bereich ab.

Lebensgefährlich verletzt wurde am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Helmut-Kohl-Allee (B9) in Bonn-Gronau. Die Unfallstelle war bis zum frühen Abend gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei mitteilte, war nach bisherigen Ermittlungen noch eine 41-jährige Autofahrerin an dem Unfall beteiligt. Die Frau sowie der 57-Jährige waren gegen 14.20 Uhr in Richtung Bad Godesberg unterwegs, als der Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache stürzte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde von Notfallseelsorgern betreut.