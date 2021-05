Polizei ermittelt : Unbekannte zerkratzen 14 Autos in Bad Godesberg

In Bad Godesberg sind am Wochenende 14 Autos zerkratzt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Angelika Warmuth

Bad Godesberg 14 geparkte Fahrzeuge sind am Wochenende in Bad Godesberg von unbekannten Tätern zerkratzt worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Unbekannte haben am Wochenende 14 geparkte Autos in Bad Godesberg beschädigt. Nach Angaben der Polizei zerkratzten die Täter in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14.50 Uhr, insgesamt 14 Fahrzeuge. Diese standen an der Zeppelinstraße und der Cäsariusstraße.