Nach dem blutigen Streit : 17-Jähriger in Bad Godesberg wurde wohl niedergestochen

An der Junkerstraße im Stadtteil Alt-Godesberg ist am Sonntagabend ein Streit aus dem Ruder gelaufen. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Die Tatwaffe bei einem Streit zwischen einem 17-Jährigen und einem bislang Unbekannten in Bad Godesberg soll ein Messer gewesen sein. Am gleichen Tag soll es am Bahnhof einen weiteren Überfall auf einen Jugendlichen gegeben haben.