Abschlussfilm mit bekannten Jung-Schauspielern : 24-Jähriger aus Bad Godesberg startet als Regisseur durch

Der angehende Regisseur Patrick Büchting vor dem Godesberger Kinopolis, wo er immer noch regelmäßig Filme schaut. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Patrick Büchting verfilmt für seine Abschlussarbeit an der Hochschule den Roman „Morgen irgendwo am Meer“ von Adriana Popescu. Der 24-jährige Godesberger musste die 28 Drehtage in Europa unter Corona-Bedingungen meistern. Immer an seiner Seite: vier bekannte deutsche Nachwuchsschauspieler.