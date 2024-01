Verkehrsbeeinträchtigungen Diese größeren Baustellen stehen 2024 in Bad Godesberg an

2000. So viele Straßenbaustellen werden pro Jahr in Bonn eingerichtet, wenn man den Durchschnittswert heranzieht. 2000 Maßnahmen, die zwar für Behinderungen sorgen, bei denen aber auch Kanäle saniert, Straßen erneuert oder Leitungen modernisiert werden. Die Projekte, die mindestens eine Woche lang dauern oder spürbar Einfluss auf den Verkehr haben, fasst das Tiefbauamt in einem Masterplan zusammen – für die gesamte Stadt sowie für die einzelnen Stadtbezirke.