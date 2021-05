Einsatz auf der Südbrücke : 46-Jähriger fährt in Schlangenlinien über A562

46-Jähriger fährt in Schlangenlinien über A562

Die A562 in Bonn (Archivfoto) Foto: Nicolas Ottersbach

Bad Godesberg Die Polizei hat einen Mann gestoppt, der auf der A562 in Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 46-Jährigen einen Wert von ungefähr 2,4 Promille.

Am Montagmorgen hat eine Zeugin gegen 9 Uhr einen Mann gemeldet, der auf der A562 über beide Spuren in Schlangenlinien fuhr. Wie die Polizei mitteilte, mussten in mindestens zwei Fällen andere Verkehrsteilnehmer stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem 46-Jährigen zu verhindern.