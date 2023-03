Tradition in Bad Godesberg Das planen die Veranstalter für die große Abiparty auf der Rigal‘schen Wiese

Bad Godesberg · An diesem Freitag verwandelt sich der Parkplatz an der Rigal‘schen Wiese in Godesberg wieder zum Festivalgelände für feiernde Abiturientinnen und Abiturienten. Die Veranstalter organisieren dieses Jahr erstmals auch eine Afterparty.

31.03.2023, 08:06 Uhr

Yannick Fugenzi (l.) und Max Sieger organisieren zusätzlich zum jährlichen Abifestival an der Rigal‘schen Wiese dieses Jahr auch eine Afterparty in Beuel. Foto: Christine Ludewig

Von Christine Ludewig Redakteurin Bonn

An diesem Donnerstagnachmittag stehen auf dem Parkplatz an der Rigal’schen Wiese im Godesberger Zentrum noch viele Autos. An diesem Freitag, 31. März, werden dort wie jedes Jahr über tausend Abiturienten das Ende ihrer Schulzeit feiern. Max Sieger und Yannick Fugenzi veranstalten das Festival seit 2015. „Wir haben mal nachgeforscht. Die Tradition gibt es schon etwa seit den frühen 90er-Jahren auf dem Parkplatz der Rigal’schen Wiese“, sagt Sieger.