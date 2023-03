Anmeldung für die Grundschule Kinder vom Heiderhof bekommen keinen Platz vor Ort

Nicht alle Kinder könnten im Rahmen der festgelegten Zügigkeit aufgenommen werden, heißt es in der Vorlage. Diese Anmeldeüberhänge könnten aber insbesondere an der Lyngsbergschule in Lannesdorf sowie an der Robert-Koch-Schule in Pennenfeld aufgefangen werden. An der Lyngsbergschule können bis zu 56 Kinder in zwei Eingangsklassen aufgenommen werden, hier lagen 36 Anmeldungen vor. Die Robert-Koch-Schule ist dreizügig und könnte damit bis zu 81 Kinder aufnehmen, 55 sind angemeldet.