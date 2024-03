Einzelhandel und Gastronomie Das tut sich in der Bad Godesberger Innenstadt

Die Bad Godesberger Innenstadt ist – zumindest was den Einzelhandel und die Gastronomie angeht – von zwei Gegensätzen geprägt. Kontinuität und Wandel bestimmen das ökonomische Leben zwischen Alter Bahnhofstraße und Fronhofer Galeria. Gibt es auf der einen Seite zahlreiche alteingesessene Läden, die schon länger ihr Sortiment in der City anbieten, stehen denen in manchen Geschäftsräumen Schließungen, aber auch Neueröffnungen entgegen.