180 Ukrainer in Bad Godesberg : Kritik an mangelnder Unterstützung der Stadt Bonn für Geflüchtete im Aloisiuskolleg

Im Spielzimmer finden die Kinder Ablenkung von den Erlebnissen der letzten Zeit. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg „Alle Zimmer belegt“, meldet das Aloisiuskolleg in Bad Godesberg. 180 Geflüchtete aus der Ukraine haben in dem früheren Internat Zuflucht gefunden. Doch während das Zusammenleben reibungslos läuft, gibt es Kritik an der mangelnden Unterstützung durch die Stadt Bonn.