Historie in Bad Godesberg Er war Chronist des politischen Bonn

Dass er noch 1944 als rekrutierter Kriegsberichterstatter für das NS-Propagandablatt „Das Reich" und „Die Kriegsbücherei der deutschen Jugend" die Opferbereitschaft im untergehenden Deutschland anzuheizen hatte, interessierte in seiner Hoch-Zeit wenig. Nach der amerikanischen Kriegsgefangenschaft galt Henkels als „entnazifiziert", und er bewies sich als fest der Demokratie verpflichteter Staatsbürger. In seiner Autobiografie „Die Lage war schon immer so ernst" gab er 1982 jedoch öffentlich zu, in den letzten Kriegsjahren in einer „Zwangsjacke Schlimmes" zum „Drama des Kriegs" geschrieben zu haben.